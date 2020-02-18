İkinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani'den Afgan halkına teşekkür Açıklaması - Son Dakika

İkinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani, seçimleri Afgan halkının kazandığını belirterek, "Benim kimseye küskünlüğüm yok, hep beraber çalışarak Afganistan'ı bu durumdan kurtaracağız." dedi.

Gani, Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından seçimin galibi ilan edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, kendisine oy veren veya vermeyen herkese teşekkür etti.

Afgan halkının her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacının olduğunu ifade eden Gani, "Bugün Afgan halkı kazandı, benim kimseye küskünlüğüm yok, hep beraber çalışarak Afganistan'ı bu durumdan kurtaracağız." diye konuştu.

Halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını belirten Gani, halkın sorunlarından haberdar olduklarını belirtti.

Gani, herkesin artık savaştan bıktığını vurgulayarak, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sona erdirmek için çabalayacaklarını dile getirdi.

"Kalıcı barış istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan'da kalıcı barış istediklerini ve bu konuda da çalışma yaptıklarının altını çizdi.

Afganistan'da istikrarı sağlayarak halkın birliğine nifak sokmaya çalışanların cevabını vereceklerini aktaran Gani, ülkenin kalkınması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

Taliban'dan seçimle ilgili açıklama

Taliban, yaptığı açıklamayla seçim sonuçlarını kabul etmedikleri belirtti.

İşgal gölgesinde yapılan seçimin ve seçilen cumhurbaşkanının kanunsuz olduğu öne sürülen açıklamada, sembolik olarak bu seçimin anlamsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Afgan halkının, işgalin sona ermesiyle kendi ülkeleri konusunda kendilerinin karar alacağı bildirildi.

Afganistan Seçim Komisyonu, bugün, beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden bu göreve seçildiğini duyurmuştu.