İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı - Son Dakika

İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı

31.01.2021 11:01

İzmir'de, ikinci kez böbrek nakli bekleyen Saniye Binay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tanıştığı evde diyaliz uygulaması ile umutlarını yeşertti.

İzmir'de, ikinci kez böbrek nakli bekleyen Saniye Binay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tanıştığı evde diyaliz uygulaması ile umutlarını yeşertti.

Malatya'da dünyaya gelen 33 yaşındaki, bir çocuk annesi Binay'a, rahatsızlanması üzerine 2010 yılında başvurduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Yaklaşık 5 yıl ilaç tedavisi gören, böbrekleri işlevini kaybedince de 2015 yılında diyaliz merkezine giden Saniye Binay, bir yıl sonra kayınvalidesinin organıyla sağlığına kavuştu.

Binay, nakledilen böbrek işlevini yitirince yeniden diyaliz merkezinde tedavi görmeye başladı.

Kovid-19 sürecinde diyaliz tedavisini evde alabilmek için başvuruda bulunan genç anne, aldığı eğitimin ardından bu isteğine kavuştu. Yaklaşık 11 yıldır sağlık sorunları yaşayan Binay, ikinci kez uygun böbrek bulunup yeniden eski günlerine döneceğine olan inancını koruyor.

"İlk zamanlar iğneyi koluma batırırken korkuyordum"

Saniye Binay, AA muhabirine, böbrek yetmezliği nedeniyle zor günler geçirdiğini, şimdi bu süreçte ikinci kez böbrek nakli olmayı beklediğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde ablası ve yakın çevresinden birçok kişiye hastalık teşhisi konulduğunu belirten Binay, "Özellikle benim gibi nakil bekleyen ve merkezde diyaliz tedavisi gören ablam bu hastalığı zor atlattı. Süreç içinde nefes darlığı çekti. Ben de onun gibi kronik hastalığa sahip biri olarak, doktoruma diyaliz tedavimi evde olmak istediğimi söyledim. Nisan ayında evimde ilk tedavimi oldum. İlk zamanlar iğneyi koluma batırırken korkuyordum ama şimdi alıştım." dedi.

Önceden haftada 3-4 gün diyaliz merkezine gittiğini dile getiren Binay, evindeki cihaz sayesinde geceleri rahat bir şekilde tedavisini yaptığını anlattı.

Binay, ev diyalizi sayesinde hastalık sürecini daha rahat geçirdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Artık tüm günümü evimde geçiriyorum. Dışarı çıkmadığım için kendimi salgından da korumuş oluyorum. Eşime ve çocuğuma daha çok vakit ayırıyorum. Artık ruhsal olarak da çok rahatım ve ikinci kez nakil için de umutluyum. Evdeki diyaliz tedavisini aynı merkezdeki gibi ücretsiz alıyorum. Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlanan bu tedavi yöntemi benim gibi birçok hastanın hayatını kolaylaştırıyor. Merkezde görevli doktor ve hemşirelerimiz de bizim her zaman yanımızda oluyor."

"Evde diyaliz tedavisi alan hasta sayımız arttı"

Saniye Binay'ı tedavi eden Nefroloji Uzmanı Dr. Sinan Erten de evde diyaliz tedavisinin Kovid-19 sürecinde hastalara rahatlık sağladığını aktardı.

İsteyen her hastaya evde diyaliz hizmetinin verildiğini hatırlatan Erten, "Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde evde diyaliz tedavisi alan hasta sayımız arttı. Hastalarımız evlerinde daha izole bir ortamda bu tedaviyi almak istiyor. Özellikle çalışan hastalarımız diyaliz tedavilerini gece yaptığı için gündüz işlerine gidebiliyor." şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Ok ise İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre evde diyaliz olan hastaların merkezde bu tedaviyi alanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin 4'te bir oranında azaldığının belirlendiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığının evde diyaliz tedavisinin yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Ok, "Evde diyaliz tedavisi ülkemizde 2010 yılında yapılmaya başlandı. ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın ardından dünyada en çok evde diyaliz tedavisi sağlayan 5. ülke konumundayız." ifadelerini kullandı.

İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı
İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı
İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı
İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Malatya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İkinci kez böbrek nakli bekleyen genç anne evde diyalizle umutlandı - Son Dakika


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