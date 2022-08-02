İkinci kez ilik nakline hazırlanan Ege için baba ve 2 ablasından moral nöbeti - Son Dakika
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İkinci kez ilik nakline hazırlanan Ege için baba ve 2 ablasından moral nöbeti

02.08.2022 15:06
İkinci kez ilik nakline hazırlanan Ege için baba ve 2 ablasından moral nöbeti

ADANA'da ablasından alınan kök hücre nakliyle yaşama tutunan ancak hastalığı nükseden ve tedavi sürecinde 2 kez kalbi duran lösemi hastası 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, 2'nci nakil süreci için izolasyona alındı.

ADANA'da ablasından alınan kök hücre nakliyle yaşama tutunan ancak hastalığı nükseden ve tedavi sürecinde 2 kez kalbi duran lösemi hastası 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, 2'nci nakil süreci için izolasyona alındı. Baba Halil Demir (37) ile kızları Mina (6) ve Ömür Nisa (8), odasındaki pencereden kendilerine el sallayan minik Ege için hastane önünde 'moral nöbeti' başlattı.

İzmir'de yaşayan Meryem (32) ve Halil Demir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ege Alp'e geçen yıl eylül ayında yüksek ateş şikayetiyle götürdükleri 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Tedavi için Adana'da özel bir hastaneye getirilen Ege Alp Demir, kemoterapi aldığı tedavisinin 3'ncü ayında yoğun bakıma kaldırılırken bu süreçte 2 kez de kalbi durdu. 36 gün hayat mücadelesi verdiği yoğun bakımdan çıkan Ege için uygun ilik arayışı başladı. Baba ve 2 ablasının iliği yüzde 100 uyumlu çıktı. 11 Şubat'ta ablası Mina Demir'den alınan ilik küçük çocuğa nakledildi ancak hastalık 1 Haziran'da yeniden nüksetti. Bu kez ablası Ömür Nisa'dan alınacak ilik nakledilecek olan Ege, annesi Meryem Demir ile birlikte 14 gün sonraki nakil işlemi için hastane odasında izolasyona alındı.

AİLESİ HASTANE ÖNÜNDE 'MORAL NÖBETİ' TUTUYORBu süreçte oğluna moral vermek isteyen Halil Demir, 5 gündür kızları Mina ve Ömür Nisa ile birlikte hastane önünde 'moral nöbeti' başlattı. Demir ailesi, izole edildiği odanın camından kendilerine bakan minik Ege'ye her gün el sallayıp cep telefonlarıyla görüntülü konuşma yaparak moral vermeye çalışıyor.BABADAN KÖK HÜCRE BAĞIŞI ÇAĞRISIEvladının hastaneden çıkacağı güne kadar her gün gelip bekleyeceğini belirten Demir, "Oğlum 36 gün yoğun bakımda kaldı. 2 kere evladım entübe edildi. Çok şükür bu zorlu süreci geride bıraktık. Benim 2 küçük kızım var. Eğer onlar olmasaydı biz iliği nasıl bulacaktık. Kök hücre bağışı çok önemli. Lütfen herkes kök hücre bağışında bulunsun" dedi.Kök hücre bağışı yapacak olan Ömür Nisa, çok mutlu olduğunu ve bir an önce kardeşinin iyileşmesini beklediğini dile getirdi. Mina da kardeşi iyileştikten sonra eve döndüklerinde onun için parti düzenleyeceklerini söyledi.LÖSEMİNİN TEKRARLAYAN BİR TÜRÜEge'nin tedavisini yürüten Prof. Dr. Ali Bülent Antmen ise zorlu süreci şöyle anlattı:

"Ege'nin hastalığı genetik zemini olan ve çocukluk çağının en istemediğimiz lösemi tiplerinden biri. Bunun için ablası Mina'dan ilik nakli aldık. Ancak hastalıktaki nüksetme oranı gerçekten yüksek ve var olan genetiksel kalıtsal bozukluğun ortadan kalkmadığını yaklaşık 6 ay sonra gördük. Bu arada dalak büyümesi, safra çamuru gibi birçok sorunu vardı. Bunları çözdük ve bu kez ablası Nisa'dan olmak üzere ikinci ilik nakli için daha yoğun bir tedaviye başladık. Ona yeni bir yaşam verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."


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Kaynak: DHA

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