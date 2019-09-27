İkinci kez kanseri yakalanan Ayyüce, bacağını kaybetmek istemiyor

Adana'da Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olup bir kez kanseri yenen ve tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, sağ bacağını kaybetmek istemiyor. Çınar, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz" dedi.



Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Bunun üzerine genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu. Bunun üzerine de radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen hafta hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldı.



Tekrar kanseri nüks eden Ayyüce Çınar, bu sefer Adana Yüreğir Başkent Hastanesi Onkoloji Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çınar, bugün tekrardan sağ bacağındaki tümörün temizlenmesi için ameliyata alınacak. Sağ bacağının sakat kalma riski olduğunu aktaran Çınar, ameliyat öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.



"Saç bir şey ifade etmiyor"



Saçlarını kaybetmenin önemli olmadığını belirten Çınar, "Saçlarım çok uzundu benim. Onları kaybettiğimde çok bir şey ifade etmediğini anladım. Kemoterapi deyince insanın aklına saçlarını kaybetmesi geliyor zaten. Önemli olan benmişim ben onu anladım. Benim anneme babama ben gerekiyorum saçlarım gerekmiyormuş. Saç bir şey ifade etmiyor. Peruk çok fazlada kullanmadım. Bandana takardım genel olarak. Her türlü yakışıyormuş bana" diye konuştu.



"Kanser değil, biz güçlüyüz"



Sağ bacağının sakat kalacağını belirten Çınar, hayat enerjisini hiç kaybetmediğini söyledi. Kendisi gibi kanser hastası insanlara sosyal medyadan umut olduğunu belirten Ayyüce Çınar, "Çok riskli bir ameliyata gireceğim. Bacağımı kaybedebilirdim ama doktorum bacağımı kurtarabileceğini söyledi. Sadece sinirlerim alınacak bitecek inşallah ama bacağım sakat kalacak. Ben hayat enerjimi hiç kaybetmedim. Neşem, enerjim hiç bitmiyor. Ben şuan ameliyata gireceğim ama şuanda ameliyat saatim gelsin de girim diye bekliyorum. Bacağımı kaybetmeyeceğim, onun verdiği mutluluk var. Benim gibi insanlar saçlarını kaybedince çok üzülüyorlar ama üzülmeleri gerekmiyor. Kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz" ifadelerini kullandı. - ADANA