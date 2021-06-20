Gazeteci Veyis Ateş'in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan bir takım işlerini çözmek adına 10 milyon euro istediği iddia edilmişti. Hakkındaki iddialara geçtiğimiz gün Halk TV canlı yayınında yanıt veren Gazeteci Veyis Ateş, suskunluğunu ikinci kez bu sefer Twitter hesabından bozdu.
Veyis Ateş, Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'a yanıt verdi.
Daha önceki açıklamasında kaydın "montaj" olduğunu ileri süren Ateş, Twitter hesabından Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı etiketleyerek "Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma" ifadelerini kullandı.
Veyis Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer yer verdi:
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey'le siyaseten uzlaşmadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi? Getirmedin mi?
Son Dakika › Güncel › İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası - Son Dakika