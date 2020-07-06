İkinci kez köprüden atlamaya çalıştı - Son Dakika

İkinci kez köprüden atlamaya çalıştı

Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek, bir ayda ikinci kez köprüden atlamak isteyen şahıs, polis tarafından kurtarıldı.

Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek, bir ayda ikinci kez köprüden atlamak isteyen şahıs, polis tarafından kurtarıldı.

İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter: Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı


Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı Alt Geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen A.O.Ş. (43), alt geçidin üstünde bulunan korkuluklardan atlamaya çalıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimali üzerine köprü altına hava yastığı açtı. Polis ve sağlık ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı ancak çabaları sonuç vermedi. A.O.Ş. aşağıya atlamak istediği sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından kollarından ve bacaklarından yakalanarak korkuluklardan yukarıya çekildi. Polis otosuna bindirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Öte yandan, şahıs aynı yerde 6 Haziran'da da köprüye çıkarak atlamaya çalışmış, polis tarafından kurtarılmıştı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Selçuklu, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkinci kez köprüden atlamaya çalıştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:09 Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 10:30 Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter: Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor
00:29
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
23:34
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 00:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci kez köprüden atlamaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]