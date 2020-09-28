İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı - Son Dakika

İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı

Adana'da eşi, kendisi ve 6 yaşındaki kızı yeni tip korona virüse yakalanıp hastalığı yenen Ahmet Akan, yoğun bakımdaki arkadaşını kurtarmak için ikinci kez plazma verirken, maske takmayıp kurallara uymayanları, "Kimse ben gencim bana bir şey olmaz demesin benim eşim iki kez hastaneye yatmak...

Adana'da eşi, kendisi ve 6 yaşındaki kızı yeni tip korona virüse yakalanıp hastalığı yenen Ahmet Akan, yoğun bakımdaki arkadaşını kurtarmak için ikinci kez plazma verirken, maske takmayıp kurallara uymayanları, "Kimse ben gencim bana bir şey olmaz demesin benim eşim iki kez hastaneye yatmak zorunda kaldı" diyerek uyardı.

Yeni tip korona virüse yakalanıp iyileşen hastalar immün plazma bağışı ile diğer hastalara hayat vermeye devam ediyor. 1 hastanın 3 ayda 8 defa verebildiği plazma bağışları 16 korona virüs hastasına umut oluyor. Bağış yöntemiyle toplanan plazmalar virüsten ağır etkilenen yoğun bakım hastalarına uygulanıyor. Adana'da korona virüs rahatsızlığı geçiren hastalar immün plazma bağışı farkındalığı oluşturmak için Adana'da bulunan Kızılay Merkezine gelip bağışta bulundu.

Bunlardan biri olan Ahmet Akan, ilk plazma bağışını sosyal medyadan gördüğü hiç tanımadığı kişiye bağışladığını söyleyerek, "Şimdi ise 2. plazma bağışında bulanacağım. İnşallah bu plazma bağışımız yoğun bakımda bir arkadaşım var ona şifa olur. İyileşmesinde biz de vesile olmuş oluruz" diye konuştu.

Akan, toplumdaki gençlerde 'bana bir şey olmaz' algısının çok yanlış olduğunu ve maske, mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Ben bu hastalığa 15 Temmuz'da yakalandım benden sonra eşim ve 6 yaşındaki kızım da oldu. Ben 38 yaşındayım ama hastalık süresince sıkıntılı güler yaşadım. Kızım ile birlikte hastanede yattık. Eşim de çok genç benim ancak çok kötü oldu. Hastalıktan dolayı eşim iki kez hastaneye yattı. Virüs nedeniyle kanında bozulmalar meydana geldi. Bu nedenle gençler bana bir şey olmaz diyerek kurallara uymamazlık yapmasın. Bakın biz hastalığı atlatmamıza rağmen maske takmaya devam ediyoruz. Herkes kurallara uysun" diye konuştu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı 19-60 yaş aralığındaki korona virüsü geçirip iyileşen hastaların immün plazma bağışında bulunarak hiç tanımadığı insanlara hayat vermelerini istedi. Saygılı yaptığı açıklamasında, "3 ay içerisinde 8 kez bağış yapabiliyorlar. Vatandaşlar yaptığı bağışlar sayesinde 16 hastamızın hayata tutunmasına vesile oluyor. Bu virüsü geçirmiş kıymetli hemşehrilerimiz muhakkak Kızılay'a uğramalarını ve vücutlarındaki Allah'ın vermiş olduğu şifayı diğer insanlara aktarmak için seferber olmalı. Herkesi plazma verme seferberliğine davet ediyorum" diye konuştu.

Türkiye genelindeki plazma bağışlarının vaka artışlarına oranla azaldığını aktaran Saygılı, "Temmuz-Ağustos ayında Türkiye genelinde 5 bin üniteyi aşkın plazma vardı. Bu plazmaları Eylül ayının başında tüketmiş olduk. Vaka sayıların tekrardan yükselişe geçmesinden ötürü plazma stoklarımız azalmış durumda" dedi. - ADANA

İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı
İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı
İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı
İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı
İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı
İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı

Ahmet Akan, Kızılay, Temmuz, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İkinci kez plazma verdi, maske takmayanları uyardı - Son Dakika

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