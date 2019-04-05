İkinci Kez Seçilen Belediye Başkanı, Makam Odasının Kapısını Söktürdü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazar günü yapılan yerel seçimde ikinci kez belediye başkanlığına seçilen AK Parti'li Kemal Vural, mazbatasını alarak, geldiği belediyede, makam odasının kapısını söktürdü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazar günü yapılan yerel seçimde ikinci kez belediye başkanlığına seçilen AK Parti'li Kemal Vural, mazbatasını alarak, geldiği belediyede, makam odasının kapısını söktürdü. Vural, 5 yıldır 'açık kapı' politikası uyguladıklarını belirterek, "Halkımıza 5 yıldır açık olan kapımız, bundan sonra aramızda hiç olmayacak" dedi.



İslahiye'de, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Kemal Vural kazandı. İkinci kez belediye başkanlığına seçilen Vural, sabah saatlerinde, partililer ve meclis üyeleri ile adliyeye giderek, mazbatasını aldı. Daha sonra belediyeye gelen Başkan Vural, ilk olarak makam odasının kapısının sökülmesi talimatını verdi. Kapıyı söktürdükten sonra makamına geçen ve tebrikleri kabul eden Vural, kendisine destek verenlere teşekkür etti. İkinci kez seçildiği görevinin ilk döneminde makam odasının kapısını her zaman açık tuttuğunu, yeni dönemde ise tamamen söktürme kararı aldığını belirten Başkan Vural, "Tekrar bu görevi bize layık gören İslahiye halkına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz üzerine düşeni yaptı şimdi sıra bizde. Çalışmalarımızla ilçemizi daha güzel ve yaşanılır hale getirmek istiyoruz. Halkımıza 5 yıldır açık olan kapımız, bundan sonra aramızda hiç olmayacak" diye konuştu.



İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın talimatıyla sökülen makam odasının kapısı, görevliler tarafından belediyenin deposuna taşındı.



- Gaziantep

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