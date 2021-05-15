İkinci kez Süper Lig'e tutunamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmadı - Son Dakika

İkinci kez Süper Lig'e tutunamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmadı

15.05.2021 11:07
İkinci kez Süper Lig'e tutunamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmadı, System.String[]

Kulüp tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig'de ancak bir sezon tutunabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunda 5 teknik direktör değişikliğiyle dikkati çekti.

Kulüp tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig'de ancak bir sezon tutunabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunda 5 teknik direktör değişikliğiyle dikkati çekti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirerek sezona iddialı başladı.

Özdilek yönetiminde oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Erzurum temsilcisi, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Mehmet Özdilek takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir de alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.

Mavi beyazlı ekipte 13. haftadaki Beşiktaş deplasmanında yaşanan 4-0'lık yenilgiden sonra da Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı.

Takıma en çok galibiyeti Mesut Bakkal getirdi

Hüseyin Çimşir'in ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlayan mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonu içinde üçüncü teknik direktörü takımın başına getirmiş oldu.

Devre arası birçok futbolcunun biletini kesen Erzurumspor, ligde kalma adına Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa gibi oyuncuların yanı sıra 10 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Bakkal yönetiminde ilk maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, 11 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

Mavi-beyazlı ekip, Bakkal ile uzun süren puan hasretine son vermiş olsa da zaman zaman alınan yenilgi ve beraberlikler nedeniyle düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı.

Takıma en çok galibiyet getiren teknik direktör Bakkal, 16 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi alarak 18 puan toplayabildi.

Son olarak ligin 31. haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı maçtan 3-1 yenilgiyle dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu yenilgi sonrasında Bakkal ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İsmail Kartal ile maça dahi çıkamadı

Ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada teknik direktör İsmail Kartal ile masaya oturan Erzurum temsilcisi, tecrübeli teknik adamla Antalya'daki kampında 5 antrenmana çıktı.

Daha sonra Kartal'dan gelen talep üzerine sözleşmeyi fesheden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hiç maça çıkmadan 4'üncü teknik direktörü ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Ligde tutunma adına arayışa koyulan mavi-beyazlı ekip yöneticileri, ligin bitmesine 10 hafta kala teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Yılmaz Vural ile tarihinde bir ilki gerçekleştirse de düşmekten kurtulamadı

Vural yönetiminde Yukatel Denizlispor, Helenex Yeni Malatyaspor ve Gaziantep ile oynadığı maçları kazanarak tarihinde ilk defa üst üste 3 kez galibiyet alıp umutlarını yeşerten Erzurumspor, geride kalan haftalarda ise bu seriyi sürdüremedi.

Ligin 40'ıncı haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak ligde kalma adına önemli bir yara alan Erzurumspor, Vural ile çıktığı maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala Vural'ın da sözleşmesini karşılıklı fesheden Erzurumspor, son haftayı Aytemiz Alanyaspor maçını 3-2 kazansa da hem son haftayı BAY geçmesi hem de Başakşehir-Kayserispor maçından beklenen sonucun gelmemesiyle ligden düşmesi kesinleşti.

2020-2021 sezonunda 5 teknik direktörden de isteneni alamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, çıktığı 40 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik 20 yenilgi alarak 40 puan toplayabildi.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Antalyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İkinci kez Süper Lig'e tutunamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi! Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi! Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacı için önemli uyarı: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:27 Trafik magandaları araçlarını vatandaşların üzerine sürdü, ortalık savaş alanına döndü!
11:06 Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:57 Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!
10:52 14 yaşındaki çocuk yaslandığı 5 metrelik çitten dereye düştü!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz Filistin Kızılayı Gazze Başkanı Dr. Murad: İsrail saldırıları devam ederse en fazla bir hafta dayanabiliriz         
11:07
Yatak odasında annesinin sevgilisini bıçaklayan genç: Bana saldırdı, kendimi korumak için bıçakladım Yatak odasında annesinin sevgilisini bıçaklayan genç: Bana saldırdı, kendimi korumak için bıçakladım         
10:45
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek         
10:32
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı         
21:50
ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor         
20:21
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor         
16:11
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 11:40:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci kez Süper Lig'e tutunamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teknik direktör dayanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement