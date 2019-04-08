Son Dakika Haberleri: İkinci Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

İkinci Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

2 saat önce

Dodurga Ortaokulu öğrencisi Şüheda Yangın, tekvando dalında ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

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Dodurga Ortaokulu öğrencisi Şüheda Yangın, tekvando dalında ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya'da yapılan Okullar Arası Türkiye Tekvando Şampiyonasına Dodurgaspor Kulübü adına katılan ve 33 kilo bayanlar kategorisinde mücadele eden Şüheda Yangın, 4 rakibini de yenerek kariyerinde ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, beldenin gururu olan genç sporcuyu tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Tuna, "Öğrencimizi ve hocalarımızı bu başarılı sonuçlar nedeniyle tebrik ederim. Bu azim ve kararlılıkla devam ettikleri sürece çok daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:46 Kaynak: İHA

Konya, Dodurga, Türkiye, Yaşam
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