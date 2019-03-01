İkinci Kobi Değer Kredisi Piyasaları Rahatlacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplam büyüklüğü 25 milyar lira olan ikinci "KOBİ Değer Kredisi"nin piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Krediler sayesinde parasal sıkıntı yaşayan KOBİ'ler desteklenirken yatırım yapmak isteyenlerin...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplam büyüklüğü 25 milyar lira olan ikinci "KOBİ Değer Kredisi"nin piyasaları rahatlatacağını belirterek, "Krediler sayesinde parasal sıkıntı yaşayan KOBİ'ler desteklenirken yatırım yapmak isteyenlerin de cesareti artacak." ifadesini kullandı.



Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 125 milyon liralık ciroya sahip KOBİ'ler için "KOBİ Değer Kredisi-2"nin bugün devreye alındığını hatırlattı.



Kredi paketinin piyasaları rahatlatacağını ifade eden Palandöken, "17 bankanın elini taşın altına koyarak KOBİ'lere finansal destek vermesi, ekonominin de güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu krediler sayesinde parasal sıkıntı yaşayan KOBİ'ler desteklenirken yatırım yapmak isteyenlerin de cesareti artacak. Bu da istihdama büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kredilerin ekonomiye yansımalarının çok boyutlu olduğunu belirten Palandöken, piyasalardaki spekülatif hareketlere bağlı fiyat artışlarının söz konusu kredi imkanlarıyla düzenleneceğini bildirdi.



Palandöken, finansmana erişimin önündeki engeller kalktığında piyasalara güvenin arttığına işaret ederek, KOBİ Değer Kredisi-2'nin kısa sürede etkisini göstereceğini ifade etti.



KOBİ destek kredilerinin faiz oranlarının piyasaya göre daha makul olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:



"Piyasalarda faiz bazında kredi maliyetleri yüksek. İlk bakışta aylık yüzde 1,54 ve yıllık yüzde 1,48 faiz KOBİ'ler için biraz fazla görülebilir ancak piyasada halen yüzde 20'lerin üzerinde faizler var. Dolayısıyla KOBİ Destek Paketi'ndeki faizler daha makul. Tefeciye gitmek yerine birinci elden, bankalardan bu kredilerin temin edilmesi mantıklı."

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