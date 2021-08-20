İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi

14 yaşındaki kuzenini istismar ettiği söylenen adam, canlı yayında kendini böyle savundu

Sarı-Lacivertliler'de bileti kesilen Steven Caulker'ın gidişi pahalıya patlayacak. Tek bir resmi maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için 3 milyon euro istedi. Bu para Caulker'ın 3 senede kazanacağı miktar. Fenerbahçe şu anda böyle bir ödeme yapmayı düşünmüyor.

KULÜP ARANIYOR

Caulker'a kulüp bulması istenildi ama maliyeti karşılayacak bir kulüp çıkmadı. Fenerbahçe, Kruse'deki fesih krizini Caulker'da da yaşamak istemiyor. Oyuncu kalmakta diretirse kadroda tutulma ihtimali de var. Oynamadığı halde ödemelerini alan Kruse'deki hata Caulker'da da yaşanırsa ekonomik olarak zor günler geçiren kulüp daha da sarsılabilir.