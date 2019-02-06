Son Dakika Haberleri: İkinci Maç İçin Avantaj Elde Etmek İstiyoruz"

İkinci Maç İçin Avantaj Elde Etmek İstiyoruz"

1 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada Akhisarspor karşısında ikinci maç için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

İkinci Maç İçin Avantaj Elde Etmek İstiyoruz
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada Akhisarspor karşısında ikinci maç için avantaj elde etmek istediklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Akhisarspor ile oynayacak olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa camiasına yaşamadığı duyguyu yaşatmak istediklerini söyleyen Denizli, "Kupa mücadelemiz devam ediyor. Kupaya her ligden her kademeden rakiple oynayarak devam ediyoruz. Son olarak rakibimiz geçen sene kupayı alan Akhisarspor. Geçen seneki başarıyı tekrarlamak isteyecektir. Biz ise taraftarımızın ve camiamızın yaşamadığı duyguyu yaşatmak istiyoruz. Her geçen tur daha zorlu rakiplerle karşılaşmamıza neden oluyor. Başarıya ulaşmak istiyorsak her turda her rakiple başa baş mücadele edip üstünlük sağlayarak çıkmak mecburiyetindeyiz. Oynayacağımız çeyrek finalin ilk ayak maçında ikinci maç için ciddi avantaj istiyoruz. Akhisarspor ligde zor günler yaşasa da kupa daha farklıdır. Biz de ne istediğimizi biliyoruz ve düşündüğümüz yolda devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Denizli, Mustafa Denizli, Kasımpaşa, Spor
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