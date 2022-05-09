İkinci nesil AirPods Pro için tarih verildi! - Son Dakika
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İkinci nesil AirPods Pro için tarih verildi!

09.05.2022 12:26
İkinci nesil AirPods Pro için tarih verildi!

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, ikinci nesil AirPods Pro ve yeni AirPods Max için ilk bilgileri verdi! İşte detaylar..

Teknoloji devi Apple, 2019 yılından beri AirPods Pro'nun yeni nesil bir kulaklığını tanıtmadı. Fakat ikinci nesil AirPods Pro'nun bu yıl içerisinde pazara çıkacağı uzun süredir gündemde dolaşıyor.

Apple ürünleriyle ilgili sızıntı haberi yapan Mark Gurman, yeni nesil AirPods Pro ve AirPods Max için ilk bilgileri verdi. Peki yeni nesil AirPods Pro ne zaman çıkacak ve AirPods Max için detaylar neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

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İkinci nesil AirPods Pro, sonbaharda pazara çıkacak!

Mark Gurman; Apple'ın yeni bir tasarıma, iyileşmiş ses kalitesine ve sağlık özelliklerine sahip yeni nesil AirPods Pro üzerinde çalıştığını açıkladı. Aynı zamanda ek olarak bu ürünün sonbaharda çıkacağını belirtti. Ünlü analist, AirPods Max için Apple'ın sadece yeni renk seçenekleri sunacağını dile getirdi.

İkinci nesil AirPods Pro için tarih verildi!

Başka bir Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz ay Twitter hesabından Apple'ın 2022 yılının ikinci yarısında düzenleyeceği bir etkinlikle AirPods Pro'yu piyasaya süreceğini paylaşmıştı. İkinci nesil AirPods Pro kulaklıkların; yeni bir şarj kutusu, gelişmiş bir ses desteği ve kompakt bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

AirPods Max kulaklıkların ise ikinci nesil bir model olarak değil de yeni renk seçenekleriyle karşımıza çıkacağı bilgisi verildi. Fakat AirPods Max'ın yeni renk seçenekleri için şimdilik herhangi bir tarih verilmedi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin ikinci nesil AirPods Max kulaklıklardan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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