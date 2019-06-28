Son Dakika Haberleri: İkinci OSB'nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü
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İkinci OSB'nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü

1 saat önce

Kütahya 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

İkinci OSB'nin gelir-gider ve bilançosu görüşüldü, System.String[]
Kütahya 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Dr. Ömer Toraman, Müteşebbis Heyeti Üyeleri ile 2. OSB Müdürü Murat Demir katıldı.

2019 yılı 1. dönem Denetim Kurulu Raporu, 2019 yılı 1. dönem gelir-gider tablosu, bilanço, 2019 yılı 1. dönem Yeminli Mali Müşavir raporu konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, OSB, Güncel
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