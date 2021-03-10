İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika

İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
10.03.2021 12:18
İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanda milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.
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