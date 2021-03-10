İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Son Dakika

İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
10.03.2021 22:43
İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanda milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.
Son Dakika Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi