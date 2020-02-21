İKİNCİ PİLOTA HASTANEDE İKİNCİ ŞOK - Son Dakika
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İKİNCİ PİLOTA HASTANEDE İKİNCİ ŞOK

7 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kazasında yaralanan ikinci pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi.

İKİNCİ PİLOTA HASTANEDE İKİNCİ ŞOK, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kazasında yaralanan ikinci pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 5 Şubat'ta inişinden sonra duramayarak pis dışındaki alana düşen uçakta 3 kişi ölürken 180 kişi de yaralandı. Yaralananlardan biri de uçağın 29 yaşındaki Hollandalı ikinci pilotu Ferdinant Pondaag'di. Ferdinant Pondaag'in tedavisi Nişantaşı'ndaki özel hastanede sürüyor. Pondaag'ın tedavisi sırasında beyninde tümör olduğu tespit edildi. Genç pilotun bu durumdan daha önce haberdar olmadığı ve bir hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi. Hollandalı pilotun arkadaşlarına hitaben tümörden bahsederek mesaj attığı ortaya çıktı.

"SANIRIM BİR DAHA ASLA UÇAMAYACAĞIM"

Ferdinant Pondaag'ın arkadaşlarına attığı mesaj şu şekilde: "1 hafta 4 gündür hastanedeyim. Kalçam çok kötü kırıldı. Kemik dolgusu ve 3 vida kullandılar. 3 günlük ağrıdan sonra daha iyiyim. Daha iyi uyuyorum. Doktorlar ayrıca kafamda bir şey buldular. Bir tümör. Bir hafta içinde ameliyat olacağım. Bu ameliyattan önce ilk olarak ailemi görmek istiyorum. Şansım yüksek ama yüzde yüz temizleyemeyeceklerini söylediler. Alındıktan sonra yeniden büyüyebilir ve epilepsi ilaçları kullanmam gerekiyor. Sanırım bir daha asla uçamayacağım. Çok üzülüyorum.  Ayrıca polis ile de uğraştım. En kötü senaryo Hollanda'da hapse girebilirim çünkü Hollanda pasaportum var. Ama düşük bir ihtimal olduğunu söylediler. Fiziksel olarak daha iyiyim ama duygusal olarak çökmüş durumdayım. En kısa zamanda cevaplayacağım ama şu anda çok meşgulüm ve ayrıca hastalığım sebebiyle zayıf düştüm. Pegasus benimle yakından ilgileniyor"

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADESİ ALINMIŞTI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.  Soruşturma kapsamında Pondaag'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Pondaag'ın bir çok soruya "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın ifadesinin de sağlık durumuna göre önümüzdeki günlerde alınacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Hastanenin önündeki polisler

-Pilotun fotoğrafı


Sabiha Gökçen, Nişantaşı, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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