Son Dakika Haberleri: İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek
Son Dakika Güncel İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek

İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek

8 saat önce

Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek.

İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek, System.String[]

Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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