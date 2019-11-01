İkinci Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek
8 saat önce
Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı belirtildi.
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