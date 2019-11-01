Son Dakika Haberleri: İkinci Rus askeri heyeti bugün geliyor
Son Dakika Güncel İkinci Rus askeri heyeti bugün geliyor

İkinci Rus askeri heyeti bugün geliyor

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı.

İkinci Rus askeri heyeti bugün geliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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