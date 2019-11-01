İkinci Rus askeri heyeti bugün geliyor
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesi planlandı."
(İHA)
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