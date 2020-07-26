İkinci sabahta da Ayasofya Camisine yoğun ilgi - Son Dakika

İkinci sabahta da Ayasofya Camisine yoğun ilgi

Cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ikinci sabahta namaza yoğun katılım sağlandı.

İkinci sabahta da Ayasofya Camisine yoğun ilgi, System.String[]

Cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ikinci sabahta namaza yoğun katılım sağlandı. Binlerce vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından cemaat salavat ve tekbirler getirirken, namaza İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Danıştay 10. Dairesinin verdiği kararın ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne ilgi her geçen gün sürüyor. Cuma günü açılan camiye gece gündüz vatandaşların ziyareti kesintisiz devam ediyor. Pazar sabahını fırsat bilen vatandaşlar, sabah namazını kılmak için geceden gelerek beklemeye başladı. Saatler öncesinden kendilerine ayrılan bölgede bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeriye akın etti.

Kalabalık daha sonra ellerindeki seccadelerle saf tuttu. Sosyal mesafe kuralına uymayarak saf tutanları ise, Diyanet İşleri Başkanlığına ait görevlilerce, sosyal mesafeye uyulması için tek tek uyarıldı.

Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okunurken, cemaatin okunan dua ve Kur'an'a eşlik ettiği görüldü.

Daha sonra binlerce kişinin katılımıyla 86 yıl sonra ikinci sabah namazı kılındı. Namazın ardından Kur'an okundu, dualar edildi.

Duanın ardından cemaatten bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. - İSTANBUL

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Valisi, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci sabahta da Ayasofya Camisine yoğun ilgi - Son Dakika
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