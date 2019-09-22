'İkinci Şans'a tanık oldular
45 dakika önce
Duruşmada Deniz, "Davacıyı tanıyorum.
Duruşmada Deniz, "Davacıyı tanıyorum. Ancak filmin müziklerine ne boyutta katkısının olduğunu bilmiyorum" dedi. Özer ise "Davacının belli bir beste olarak katkısı yoktur. Davacıya ödemesi yapılmıştır" diye konuştu. Mahkeme dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:45
New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkler tarafından coşkuyla karşılandı 50 yıldır kullanılan yol "Özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldı, mahalleli mağdur oldu Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı Borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor