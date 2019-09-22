'İkinci Şans'a tanık oldular

Duruşmada Deniz, "Davacıyı tanıyorum. Ancak filmin müziklerine ne boyutta katkısının olduğunu bilmiyorum" dedi. Özer ise "Davacının belli bir beste olarak katkısı yoktur. Davacıya ödemesi yapılmıştır" diye konuştu. Mahkeme dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.