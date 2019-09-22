Son Dakika Haberleri: 'İkinci Şans'a tanık oldular
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'İkinci Şans'a tanık oldular

45 dakika önce

Duruşmada Deniz, "Davacıyı tanıyorum.

'İkinci Şans'a tanık oldular, System.String[]

Duruşmada Deniz, "Davacıyı tanıyorum. Ancak filmin müziklerine ne boyutta katkısının olduğunu bilmiyorum" dedi. Özer ise "Davacının belli bir beste olarak katkısı yoktur. Davacıya ödemesi yapılmıştır" diye konuştu. Mahkeme dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:45 
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