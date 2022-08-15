İkinci Şans nerede çekildi, ne zaman çekildi? İkinci Şans oyuncuları kim? - Son Dakika
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İkinci Şans nerede çekildi, ne zaman çekildi? İkinci Şans oyuncuları kim?

15.08.2022 17:11
İkinci Şans nerede çekildi, ne zaman çekildi? İkinci Şans oyuncuları kim?

Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen İkinci Şans filmi hakkında İkinci Şans konusu, İkinci Şans özeti ve İkinci Şans oyuncuları gibi konuları merak ediliyor. Peki, İkinci Şans nerede çekildi, ne zaman çekildi? İkinci Şans oyuncuları kim?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in rol aldığı İkinci Şans'ın nerede çekildiği merek edildi. Peki, İkinci Şans nerede çekildi, ne zaman çekildi? İkinci Şans oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

İKİNCİ ŞANS NEREDE ÇEKİLDİ?

Asmalı Konak'tan sonra bir araya gelen Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmi Ayvalık'a bağlı şirin bir ada olan Cunda Adası'nda çekildi. Cunda Adası, Bozcaada ile birlikte ülkemizin en güzel adaları arasında yer alır.

İKİNCİ ŞANS FİLMİNİN ÖZETİ

Matematik öğretmenliği yapan Yasemin (Nurgül Yeşilçay), geçmişte yaptığı bazı hataları bir türlü aklından çıkaramamış, Çiçek adlı bir kız çocuğu sahibi, tedbirli bir kadındır. Cemal (Özcan Deniz) ise herkesin tanıdığı bir restoranın sahibi olan, daha günlük yaşayan ve kadınların her zaman ilgi gösterdiği bir gurmedir. Cemal'in de Mahmut adında bir oğlu vardır. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kişinin ilk tanışmaları kavgalı olsa da zamanla büyük ama iki taraf için de sürdürmesi zorlu bir aşk başlayacaktır.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Özcan Deniz

Oyuncular : Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy

Tür : Romantik, Drama

Yapım Yılı : 2016 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2016 Cuma

Senaryo : Özcan Deniz

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