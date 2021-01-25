İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi - Son Dakika

İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi

25.01.2021 07:16

Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Sevkiyatın ikinci bölümünü kapsayan 3,5 milyon doz aşının da kısa sürede Türkiye'de olması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının bu hafta geleceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı inaktif aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı. Aşıları taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Yıldız' burun isimli uçak bu sabah saat 06.15'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

AŞILAR GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN DEPOLARA ALINDI

Aktif ısı kontrollü konteyner içerisinde taşınan 6.5 milyon doz inkatif aşı uçaktan görevliler tarafından titizlikle indirildi. Aşılar daha sonra gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.

İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi

AŞILARIN KULLANIMINA ONAYDAN SONRA BAŞLANACAK

Türkiye İlaç ve Tıbbi cihazı kurumunun yeni parti aşıları güvenirlik testinden geçirecek. 14 gün sürecek bu aşamanın ardından aşılar güvenli bulunursa, acil kullanım onayı çıkarılacak.

İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi

3,5 MİLYON DOZ DAHA AŞI GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci sevkiyatta 10 milyon doz aşının Türkiye'ye getireceleğini söylemişti. Sevkiyatın ilk bölümünde 6,5 milyon doz aşı gelirken, kalan 3,5 milyon doz aşının da kısa süre içerisinde Türkiye'de olması bekleniyor.

İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi

İLK PARTİSİ 30 ARALIK'TA GELMİŞTİ

Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac aşısının 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla beraber aşılama başlanmıştı. Aşı uygulama sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte 85 yaş üstü vatandaşlar da dahil olmak üzere şimdiye kadar 1 milyon 244 bin 668 kişiye aşı yapıldı.

İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi

AŞI PROGRAMI AKSAMADAN DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümünün pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını belirterek "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" demişti.

İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi
İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi

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Son Dakika Güncel İkinci sevkiyatın ilk bölümü tamamlandı! 6.5 milyon doz Sinovac aşısı İstanbul'a indi - Son Dakika


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