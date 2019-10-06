İkinci single

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Sertaç Ekiz üstlendi. Şarkının klibi geçtiğimiz günlerde Serdar Yıldırım yönetmenliğinde Cunda adasında çekildi. Çalışma, Seyhan Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.