İkinci single
1 saat önce
Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Sertaç Ekiz üstlendi.
Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Sertaç Ekiz üstlendi. Şarkının klibi geçtiğimiz günlerde Serdar Yıldırım yönetmenliğinde Cunda adasında çekildi. Çalışma, Seyhan Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:21
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