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İkinci single

1 saat önce

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Sertaç Ekiz üstlendi.

İkinci single, System.String[]

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Sertaç Ekiz üstlendi. Şarkının klibi geçtiğimiz günlerde Serdar Yıldırım yönetmenliğinde Cunda adasında çekildi. Çalışma, Seyhan Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.

Serdar Yıldırım, Seyhan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:21 
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