Son Dakika Haberleri: İkinci suça iki kat ceza
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İkinci suça iki kat ceza

52 dakika önce

Ceza infaz kanununda değişiklik öngören ikinci yargı paketi infaz yakmayı kaldırıyor.

Ceza infaz kanununda değişiklik öngören ikinci yargı paketi infaz yakmayı kaldırıyor. Şartlı olarak cezaevinden bırakılan şahıs yeniden suç işlerse bu defa iki kat ceza verilecek.

Yargı paketinin ilkini TBMM'den jet hızıyla geçirmeyi hedefleyen AK Parti, Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak değişiklikler için de ayrı bir paket hazırlıyor. Bu kapsamda, terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu ve organize suçlar hariç olmak üzere, adli suçlara ilişkin cezalarda yüzde 50 oranında indirime gidilecek. Cezasının yüzde 50'sini çekenler de şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak dışarı çıkabilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre şartlı salıverilenleri yakından ilgilendiren bir değişikliğe de gidilecek.

Mevcut kanuna göre, hapis cezasının bir kısmını cezaevinde "iyi halli" geçiren hükümlünün cezasının kalan kısmını cezaevi dışında denetim altında tutulmak suretiyle şartlı olarak infaz etmesine imkan tanınıyor. Ancak, bu hükümlünün yeni bir suç işlemesi durumunda, şartlı tahliye hakkı yanıyor ve hem kalan cezasını, hem de işlediği yeni suçun cezasını çekmek için yeniden hapse giriyor. efekt

Hukuk literatüründe 'infaz yakma' olarak bilinen bu uygulama yeni yapılacak düzenleme ile kaldırılacak. Hapisten erken çıkanların infazı yanmayacak ancak ikinci defa işlenen suça iki kat ceza verilecek.

(İHA)

İkinci suça iki kat ceza

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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