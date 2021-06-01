İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı - Son Dakika

Pandemi süreci ve tedbirlerin yoğun yaşandığı dönemlerde başladığımız çay kampanya döneminde ikinci sürgün alımlarını da tamamlamış bulunmaktayız. Birinci sürgünde 247 bin ton, ikinci sürgünde 270 bin ton olmak üzere üreticilerimizden toplamda 517 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar salgın hastalığın yoğun yaşandığı dönemlerde çay kampanyasına başlanmış olsa da ülke genelinde ve Kurumsal anlamda alınan tedbirler neticesinde münferit ve lokal birkaç vaka haricinde ikinci sürgün dönemini sorunsuz olarak tamamlamış bulunmaktayız. Üçüncü sürgün dönemini de aynı şekilde Fabrika Müdürlüklerimiz ve ilgili Daire Başkanlıklarımızla koordinasyon içerisinde hazırlanarak alınacak tedbir ve uygulamaları gözden geçirerek bu yılın çay alımlarını tamamlamak düşüncesindeyiz. İlk iki sürgünde olduğu gibi üreticilerimizden beklentimiz; evsafa uygun, kaliteli ürün toplamaları ve hastalık bulaşma veya bulaştırma konusunda aldığımız tedbir ve tavsiyelere azami riayet etmeleri olacaktır. Ayrıca yabancı işgücü kısıtlaması olmasa da çaylarını yine aile içerisinde toplamaya gayret etmeleri halinde hem kendi menfaatleri açısından hem de çayın ve çay bahçelerinin geleceği için faydalı olacağı kanaatindeyiz. Saygılarımızla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü