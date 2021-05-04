İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden apabilirsiniz! - Son Dakika

İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden apabilirsiniz!

04.05.2021 15:21
İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden apabilirsiniz!, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesi koronavirüs tedbirleri dolayısıyla evinde kalmak zorunda olan vatandaşlara, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre, Temizlik, Reklam ve İlan vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için online işlemlerle hizmet kolaylığı sağlıyor.

Yeşilyurt Belediyesi koronavirüs bulaş riskini azaltmak ve vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak tutabilmek amacıyla emlak vergisi başta olmak üzere tüm belediye vergi ödemelerinin online ortamda yapılabilmesini sağlayan hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Online işlemlerle vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlayan Yeşilyurt Belediyesi, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasındaki kritik sürece ve ilçe sakinlerinin korunmasına katkı sağlamayı da hedefliyor.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; emlak, çevre, temizlik, reklam ve ilan vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceğini ifade edilirken, " Covid-19 salgınının yükselişe geçtiği bu günlerde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan vergi işlemlerini online yapmaları adına her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Pandeminin yüksek yayılma tabloları ile karşı karşıya kaldığımız bugünlerde ise internetin ve dijital dünyanın sağladığı imkânlardan yararlanarak sosyal teması azaltabiliriz. Hem ilçemizde salgının yaygınlığını önlemek hem de vatandaşların zamandan tasarruf etmesi için vergi ödemelerinde e-belediye kullanarak evlerinden çıkmadan, çok kolay ve hızlı bir şekilde ödeme yapma imkânı sağlıyoruz. Bu kapsamda; 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan emlak, çevre, temizlik, reklam ve ilan vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemleri sırasında veznelerimizde yoğunluk yaşanmaması ve kişisel korunmayı sağlamak amacıyla vatandaşlarımız ödemelerini http://e-belediye.yesılyurt.bel.tr adresi üzerinden online olarak ya da Ziraat Bankası Girişimci Şube TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 nolu Iban numaralı Yeşilyurt Belediyesi banka hesabımıza ve 236678 numaralı posta çeki hesabımıza havale-eft yapabilirler.Hemşehrilerimiz 0422 377 77 00 nolu numaradan ( 4529-4530-4534-4535-4537-4539-4541) dahili numaralarımızı arayarak yetkililerden detaylı bilgiler alabilirler. " ifadelerine yer verildi.

Yeşilyurt, Emlak, Mayıs, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden apabilirsiniz! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler

Son Dakika Haberleri
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
15:28 Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı
15:13 İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor
15:09 Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme
Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!         
16:31
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi         
16:09
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı         
15:05
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu         
14:40
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:38:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden apabilirsiniz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement