İkinci tarım paneli online olarak yapıldı - Son Dakika

İkinci tarım paneli online olarak yapıldı

25.02.2021 16:51
İkinci tarım paneli online olarak yapıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Düzce 2. Tarım Paneli online olarak gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Düzce 2. Tarım Paneli online olarak gerçekleştirildi.

Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, tarımı doğa koşullarına bağlı risk oranı yüksek bir sektör olarak nitelendirdi. Değişen iklim yapısının ve pandeminin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, tarımsal üretimde orta ve uzun vadede iklim değişikliği stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek panelin ülke tarımı için hayırlı olmasını temenni etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek yaptığı konuşmada, Düzce'nin tarımsal ve hayvansal üretimde geldiği noktayı özetledi. İl Müdürlüğü olarak Türk Patent Kurumu'na 13 tescil başvurusu yaptıklarını ifade eden Necdet Çiçek, bunlardan 7'sinin tescilinin onaylandığını sözlerine ekledi. Birim alanda verimi artırmanın eğitim ve teknolojiden geçtiğine işaret eden Çiçek, Bakanlık olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini dillendirdi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise konuşmasında, bilgi paylaşılmasının önemine değinerek 2. Tarım Paneli'ni anlamlı bulduğunu ifade etti. Tarımda modern noktaya gelindiğini ve kuraklığa karşı sulama sistemlerinin geliştiğini belirten Prof. Dr. Genç, üretimi artırmanın şart olduğuna dikkat çekerek, salgın döneminde sağlık çalışanları gibi üretime devam eden üreticilere de şükran borçları olduğunu dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi.

Panelin ilk konuşmacısı Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz, 'Covid 19, Kuraklık ve Enflasyon Üçgeninde Gıda Arz Güvenliği Üzerine Düşünceler' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Covid-19 salgınının tarıma etkisi, tarımsal kuraklık önlemleri, politika eylemleri ve su yönetimi konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşan Prof. Dr. Fahri Yavuz, "Çok su, çok ürün demek değildir." sözü ile konuşmasını sonlandırdı.

Panelin diğer konuşmacısı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal, "Küresel İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri" konulu sunumunda; iklim değişikliğinin nedenleri, iklim değişikliği ve tarım ilişkisi, kuraklık etkisi, sonuç ve öneriler başlıklarında bilgiler aktararak üreticilerin çevreye dost uygulamalara yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Panelin bir diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Mehmet Fatih Çakır ise "Küresel İklim Değişikliğinin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi" başlıklı sunumunda, bitkisel üretimde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Programın son konuşmacısı olan Düzce Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu'ndan üretici ve aynı zamanda Düzce Üniversitesi öğrencisi Fatma Bayraktar ise "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği: Düzce Örneği" başlıklı konuşmasıyla programa katkı sağladı. - DÜZCE

İkinci tarım paneli online olarak yapıldı
İkinci tarım paneli online olarak yapıldı
İkinci tarım paneli online olarak yapıldı
İkinci tarım paneli online olarak yapıldı
İkinci tarım paneli online olarak yapıldı

Düzce Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Düzce, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci tarım paneli online olarak yapıldı - Son Dakika


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