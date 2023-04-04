İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti - Son Dakika
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İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti

04.04.2023 15:45

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e takdim edildi. Aliyev, Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. Erdoğan, Togg'una kavuşan Aliyev'e, "Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı. Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Togg'un üretimini kutlayan İlham Aliyev, aracın Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti. Aliyev, Togg'un ikinci arabasının Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

Anadolu renkli Togg, İlham Aliyev'e teslim edildi

"HANENİZE HAYIRLI OLSUN"

Aliyev'in aracı teslim aldığı anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" notunu düştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg'un teslim edildiği ikinci kişi oldu

Törenden fotoğraflar:

Anadolu renkli Togg, İlham Aliyev'e teslim edildi
Anadolu renkli Togg, İlham Aliyev'e teslim edildi
Anadolu renkli Togg, İlham Aliyev'e teslim edildi
Anadolu renkli Togg, İlham Aliyev'e teslim edildi
YORUMLAR
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg'un teslim edildiği ikinci kişi oldu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg'un teslim edildiği ikinci kişi oldu Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor Erdoğan ailesine teslim edilen Togg'un plakası dikkatlerden kaçmadı! Herkes aynı sözü dillendiriyor

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SON DAKİKA: İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti - Son Dakika
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