Son Dakika Haberleri: İkinci Trump - Kim Jong Un Görüşmesi Vietnam'da

İkinci Trump - Kim Jong Un Görüşmesi Vietnam'da

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da ikinci kez bir araya geleceğini açıkladı.

İkinci Trump - Kim Jong Un Görüşmesi Vietnam'da, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da ikinci kez bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile nükleer silah programını görüşmek üzere 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da iki günlük bir zirve yapacağını duyurdu.

Trump, Kongre'de Birlik Devleti konuşmasında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile geçen Haziran ayında Singapur'daki ilk buluşmalarının barış yolunu açtığını söyledi. Trump, "Ancak sonuçlandırmanın nasıl uygulanabileceği konusunda henüz somut bir plan yok. Görüşmelerimizi sürüdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:30 Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Vietnam, Kim Jong Un, Donald Trump, Politika
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