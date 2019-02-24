Son Dakika Haberleri: İkinci Turda da 400 Oya Ulaşan Olmadı

İkinci Turda da 400 Oya Ulaşan Olmadı

27 dakika önce

Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da 400 oya ulaşan olmadıTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nın seçimi için toplandı.

İkinci Turda da 400 Oya Ulaşan Olmadı, System.String[]
Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da 400 oya ulaşan olmadı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nın seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop, CHP'nin adayı Engin Altay, HDP'nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti'nin adayı İmam Hüseyin Filiz yarışıyor. MHP ise AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u destekliyor. Birinci turdaki oylamada AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 322, CHP'nin adayı Engin Altay 120, HDP'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti'nin adayı Filiz ise 35 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Meclis Başkanı seçiminde 3'te 2 oy çoğunluğu, yani 400 oy birinci turda sağlanamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda Mustafa Şentop 333, Engin Altay 126, Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak

Bu turda MHP'nin de desteklediği AK Parti adayı Mustafa Şentop'un Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Engin Altay, AK Parti, Mustafa Şentop, Güncel
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