İkinci Turda da 400 Oya Ulaşan Olmadı
27 dakika önce
Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da 400 oya ulaşan olmadıTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nın seçimi için toplandı.
Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da 400 oya ulaşan olmadı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı'nın seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti
'nin adayı Mustafa Şentop
, CHP
'nin adayı Engin Altay
, HDP
'nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü
, İYİ Parti
'nin adayı İmam Hüseyin Filiz
yarışıyor. MHP
ise AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u destekliyor. Birinci turdaki oylamada AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 322, CHP'nin adayı Engin Altay 120, HDP'nin adayı Kemalbay 45, İYİ Parti'nin adayı Filiz ise 35 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Meclis Başkanı seçiminde 3'te 2 oy çoğunluğu, yani 400 oy birinci turda sağlanamayınca ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda Mustafa Şentop 333, Engin Altay 126, Serpil Kemalbay
Pekgözegü 46, İmam Hüseyin Filiz
35 oy aldı. İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak
Bu turda MHP'nin de desteklediği AK Parti adayı Mustafa Şentop'un Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:36 Kaynak: İHA
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