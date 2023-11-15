 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı - Son Dakika

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı

15.11.2023 10:57  - Güncelleme: 11:05

11 gün önce tutuklanan Engin-Dilan Polat çifti, bu kez de şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararını duyunca adliye koridorunda eşine seslenen Dilan Polat ''Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum'' diyerek ağladı.

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurma suçlamalarıyla 11 gün önce tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dilan Polat, kararın ardından eşine "Bizim suçumuz yok" diye seslenip daha sonra da dakikalarca ağladığı iddia edildi.

"SUÇUMUZ YOK" DİYEREK AĞLADI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ikinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat'ın adliye koridorunda şaşkına dönerek eşi Engin Polat'a "Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum" dedi. Daha sonra yere diz çöken Polat, dakikalarca gözyaşı döktü.

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine 'Masumuz' diyerek ağladı

TUTUKLU POLAT AİLESİ İFADE İÇİN ADLİYEYE GETİRİLDİ

Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine 'Masumuz' diyerek ağladı

AZMETTİRME SUÇUNDAN DA TUTUKLANDILAR

Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

ŞİKAYETÇİ BANU PARLAK GÖBEK ATTI

Banu Parlak ise çiftin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini duyunca Instagram hesabından göbek attığı paylaşarak adeta kutlama yaptı.

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine 'Masumuz' diyerek ağladı

TUTUKLULUKLARINA İTİRAZ EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çifti, 11 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine 'Masumuz' diyerek ağladı
İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine 'Masumuz' diyerek ağladı

Banu Parlak, Engin Polat, Dilan Polat, Suç, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Ekimde bütçe 95,4 milyar lira açık verdi
11:07 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın kulüp üyeliğinin iptali için harekete geçildi
11:06 HEDEP'li Beştaş'tan AK Partili vekile sert sözler: Terörist senin babandır
11:03 Candan kardeşlerin gözaltına alınmalarının perde arkası! Arka planda neler yapmışlar neler
10:59 Dolar ve euro rekor tazeledi
10:57 İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı
10:53 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:38 Şifa Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail ordusu, rehinelerin içeride olduğuna dair bir iz bulamadı
10:39 5 define avcısı, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı
10:25 İsrail askerleri ''Yardım ediyoruz'' pozu verdikleri yaşlı Filistinliyi saatler sonra katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 11:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement