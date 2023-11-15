İkinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat, adliye koridorunda eşine ''Masumuz'' diyerek ağladı

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Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurma suçlamalarıyla 11 gün önce tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dilan Polat, kararın ardından eşine "Bizim suçumuz yok" diye seslenip daha sonra da dakikalarca ağladığı iddia edildi.

"SUÇUMUZ YOK" DİYEREK AĞLADI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ikinci tutuklama kararını duyan Dilan Polat'ın adliye koridorunda şaşkına dönerek eşi Engin Polat'a "Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum" dedi. Daha sonra yere diz çöken Polat, dakikalarca gözyaşı döktü.

TUTUKLU POLAT AİLESİ İFADE İÇİN ADLİYEYE GETİRİLDİ

Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

AZMETTİRME SUÇUNDAN DA TUTUKLANDILAR

Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

ŞİKAYETÇİ BANU PARLAK GÖBEK ATTI

Banu Parlak ise çiftin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini duyunca Instagram hesabından göbek attığı paylaşarak adeta kutlama yaptı.

TUTUKLULUKLARINA İTİRAZ EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çifti, 11 gündür Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazı ile ilgili mahkemeden henüz bir değerlendirme yapılmadı.