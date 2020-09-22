İkinci üniversite kayıtları 15 Ekim'e kadar sürüyor - Son Dakika

İkinci üniversite kayıtları 15 Ekim'e kadar sürüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan "İkinci Üniversite" programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ekim tarihine kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek.

İkinci üniversite kayıtları 15 Ekim'e kadar sürüyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan "İkinci Üniversite" programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 15 Ekim tarihine kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek.

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olanların bu kapsamdaki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanların ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan önlisans veya lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabileceği belirtildi. Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin, "Anadolum eKampüs" Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıdığı kaydedilen açıklamada, "Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci Üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor. İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere 'ikinciuniversite.anadolu.edu.tr' web adresinden erişilebilir" denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İkinci üniversite kayıtları 15 Ekim'e kadar sürüyor - Son Dakika

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