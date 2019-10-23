Son Dakika Haberleri: İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Son Dakika Dünya İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 1. yargı paketinin ardından infaz indirimi düzenlemesi için harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeden kimler yararlanacak ve yasa geçerse kaç kişi tahliye edilecek?

İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 1. yargı paketinin ardından infaz indirimi düzenlemesi için harekete geçti.


Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin yılbaşından önce meclise sunulacağı belirtiliyor.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:28 
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