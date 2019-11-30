Son Dakika › Dünya › İkinci yargı paketi öncesi yerel medya düzenlemeleri gündemde - Son Dakika Dünya
İkinci yargı paketi öncesi yerel medya düzenlemeleri gündemde
6 saat önce
İkinci yargı paketinin resmi ilanlara dair yeni bir düzenleme içereceğine ve yerel basını olumsuz etkileyeceğine dair iddialar söz konusu.
İz Gazete, İzmir'de üç aydır yayımlanan çiçeği burnunda yerel bir gazete. Halihazırda resmi ilan almadan ayakta kalmaya çalışıyor; zira yerel basın için bekleme süresi üç yıl olarak belirtiliyor.
Halihazırda Adalet Bakanlığı'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında nihai hazırlıkları süren ikinci yargı paketinin resmi ilanlarda yeni bir düzenleme içereceğine dair iddialar karşısında yerel medya ağırlıkta olmak üzere yüzlerce gazetenin kapanması riskine dikkat çekiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:27
Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı