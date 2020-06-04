İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

Görüşmeler, teklif üzerindeki önergelerin müzakereleri ile devam ediyor.

Toplantıda dünkü görüşmelerinde 39 maddesinin kabul edildiği ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

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