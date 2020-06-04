İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda, System.String[]

TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Adalet Komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Toplantıda dünkü görüşmelerinde 39 maddesinin kabul edildiği ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Görüşmeler, teklif üzerindeki önergelerin müzakereleri ile devam ediyor.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

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