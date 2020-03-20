İkinci yargı paketi TBMM'de - Son Dakika
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İkinci yargı paketi TBMM'de

10 dakika önce

AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören ikinci yargı paketine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

İkinci yargı paketi TBMM'de, System.String[]

AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören ikinci yargı paketine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

İkinci yargı paketi, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi 63 maddeden oluşuyor. Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kesin nitelikli kararının taraflara tebliğ edilmeden iki haftalık hak düşürücü sürenin başlatılmasını hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etmişti. Yapılan değişiklikle görevsizlik veya yetkisizlik kararının kesin olması halinde de kararın taraflara tebliğ edilmesi, dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine ilişkin iki haftalık sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlaması açıkça hükme bağlanıyor. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması halleri arasına "yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" hali de ekleniyor. Düzenlemeyle hakimin reddi sebeplerine daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri ekleniyor.

Belirsiz alacak davasında alacağın tamamı dava edilmekte ancak davanın açıldığı tarihte alacağın miktar veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi davacıdan beklenememekte veya bu belirlemeyi yapmak davacı açısından imkansız bulunmakta iken, dava konusunun davacı tarafından devri ile davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda hem devredenin hem de devralanın yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olması hükme bağlanıyor.

Hukuk yargılamasında sulh ve arabuluculuğun etkinliğinin arttırılması amacıyla hakime, sulhun ve arabuluculuğun esasları süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatma ve böylece bu müesseseleri teşvik görevi veriliyor. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

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