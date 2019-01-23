"İkinci yarı biz bu maçı çeviririz"
23 dakika önce
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu yılın ikinci altı ayı, kur-faiz açısından daha avantajlı olacak.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu yılın ikinci altı ayı, kur-faiz açısından daha avantajlı olacak. 2019'un ilk çeyreğinde pozitif bir büyüme gelince, ikinci yarı biz bu maçı çeviririz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:57
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