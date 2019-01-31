Son Dakika Haberleri: İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"

İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"

35 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.

İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iki galibiyetle moralli başladıklarını belirtti.

İkinci yarı alt sıralardaki takımların takviyeler yaptığına değinen Buruk, "Herkes güçlendi. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiğini görüyor ve ligin daha da zorlaşacağını biliyoruz. Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretindeyiz." diye konuştu.

Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Erzurum deplasmanı zor ve rakibin iç sahada kazanma isteği olacak. Önemli bir taraftar desteğini arkasına alan bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Her iki takımın da kazanmaya çok ihtiyacı var. Erzurum deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da artmış oldu."

"Kadromuzu şekillendirdik"

Okan Buruk, ikinci yarı kadrosunu şekillendirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu saatten sonra transfer düşünmüyoruz. Kadromuzu şekillendirdik. Bugün kadroda düşünmediğimiz arkadaşlara transferleri için izin verdik. Samir Ujkani, Jakob Brabec, Matic Fink, Armand Traore, Jaroslav Jach kadro içerisinde yabancı olarak yer almayacak. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Kulüp bulmalarını istedik. Gladky, Adana Demirspor'a transfer oldu. Kadromuzda 14 yabancı var. Yabancı oyuncu alma şansımız yok. Yerli oyuncu olarak istediğimiz kriterlere uyacak oyuncu bulamadık. Maç kadromuzda 12 yabancı olacağı için iki oyuncu dışarıda kalacak. Bunun zorluğunu yaşayacağız."

Yeni transferlerin kolay uyum sağladıklarını da kaydeden Buruk, "Yeni oyuncuların takıma uyumunda, takım içerisinde bulunan aynı ülke oyuncularının önemli etkisi oldu. Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, hava ve yol şartları nedeniyle Erzurum'a cumartesi günü uçakla gideceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Çaykur, Erzurum, Okan Buruk, Spor
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