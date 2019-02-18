"İkinci yarı muhteşem olabilir!"

"Enflasyonun artmasında birinci sebep, enflasyonun kendisi... Kendi kendini besliyor.

"Enflasyonun artmasında birinci sebep, enflasyonun kendisi… Kendi kendini besliyor. Zorlu bir mücadele olacak. Ama bildiğimiz, deneyimli olduğumuz bir alan…"

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