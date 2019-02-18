"İkinci yarı muhteşem olabilir!"
1 saat önce
"Enflasyonun artmasında birinci sebep, enflasyonun kendisi... Kendi kendini besliyor.
"Enflasyonun artmasında birinci sebep, enflasyonun kendisi… Kendi kendini besliyor. Zorlu bir mücadele olacak. Ama bildiğimiz, deneyimli olduğumuz bir alan…"
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:05
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı