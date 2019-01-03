Son Dakika Haberleri: İkinci Yarıda Çok Daha İyi Bir Balıkesirspor Olacak"

İkinci Yarıda Çok Daha İyi Bir Balıkesirspor Olacak"

27 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

İkinci Yarıda Çok Daha İyi Bir Balıkesirspor Olacak
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arada daha çok taktik çalışacaklarını belirterek, ikinci yarıya güzel hazırlanacaklarını ve toplayacakları puanlarla üst sıralara çıkacaklarına inandığını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç günü belli olana kadar Antalya'da kamp yapacaklarını dile getiren Bulak, şunları kaydetti:

"Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kampın bize yararlı olacağına inanıyorum. İki hazırlık maçı planlıyoruz. Birinde oynayanlar diğerinde daha az oynayacak, süre almayan arkadaşları değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak. Bunun için kampı iyi değerlendirmek istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Balıkesirspor, Spor
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