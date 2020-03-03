İkinci yarının en kötüsü Menemenspor - Son Dakika
Son Dakika Spor İkinci yarının en kötüsü Menemenspor - Son Dakika Spor

İkinci yarının en kötüsü Menemenspor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, ikinci yarıda en kötü performans sergileyen ekip oldu.

İkinci yarının en kötüsü Menemenspor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, ikinci yarıda en kötü performans sergileyen ekip oldu. Geride kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 6 maçını kaybeden sarı-lacivertliler 4 puan toplayabildi. Bu süreçte Play-Off hattının dışında kalan Menemenspor, düşme potasının oldukça üzerinde olsa da ilk 6 hedefini zora soktu.

Cuma günü evinde Altay ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Eskişehirspor'u 3-1 yenip Akhisarspor'la berabere kaldı. İzmir ekibi; Giresunspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor maçlarını kaybetti. Teknik direktör Cenk Laleci, Altay maçıyla toparlanacaklarına inandığını dile getirerek, "Zor günleri geride bırakacağız. Ben takımıma inanıyor ve güveniyorum" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Sivasspor maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu
TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Nasip olmadı, olacağı da yok Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:32:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkinci yarının en kötüsü Menemenspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]