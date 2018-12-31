"İkinci yarıyılda yüksek bir büyüme yakalanabilir"
1 saat önce
Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir" dedi.
Garanti Bankası
Genel Müdürü Erbil
, "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25
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