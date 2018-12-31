Son Dakika Haberleri: "İkinci yarıyılda yüksek bir büyüme yakalanabilir"

"İkinci yarıyılda yüksek bir büyüme yakalanabilir"

1 saat önce

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir" dedi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil, "İkinci yarıyılda görece düşük baz etkilerinin de etkisiyle daha yüksek bir büyüme yakalanabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:25 

Erbil, Garanti Bankası, Ekonomi
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