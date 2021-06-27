İkinci yılını kutladılar

Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile ikinci yılını kutladı. 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin sezon finalinden sonra Amerika'ya giden çift, sevgililiklerinin ikinci yılını orada baş başa yemek yiyerek, kutladı. Sevgilisiyle pozunu yayınlayan oyuncu, "İki yıl omuz omuza kalp kalbe" notunu düşerek, mavi kalp emojisi koydu. Şahin ise, 2 ve kırmızı kalp emojisi yaparak, selfie yaptığı kareyi paylaştı. Çifte, yorum ve beğeni yağdı.