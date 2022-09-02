Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

02.09.2022 19:11
Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

İKİSİ DE BAŞINDAN VURULMUŞYasak aşk yaşadıkları öne sürülen Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın ölü bulunmasıyla ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, ikilinin başlarından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı.

İKİSİ DE BAŞINDAN VURULMUŞ

Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın ölü bulunmasıyla ilgili polis soruşturmayı sürdürürken, ikilinin başlarından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Tabancanın ise cansız yatan Hasan Tan ile Hamide Saraç'ın ortasında olduğu öğrenildi. Tan ve Saraç'ın cesetleri otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Tabanca ise incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


YORUMLAR
500
Didim'deki koyda iki kişi ölü olarak bulundu Didim'deki koyda iki kişi ölü olarak bulundu
Kaynak: DHA

Hasan Tan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 19:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement