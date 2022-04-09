İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Sosyal medyada gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Polis olarak görev yaparken tanışan çift, evlenme kararı aldı.

ARKADAŞLARI AKIN ETTİ

Çiftin düğününe, akrabalarının yanı sıra meslektaşları ve arkadaşları da akın etti. Oldukça eğlenceli geçen düğünde takılan takı ise sosyal medyanın diline düştü.

KELEPÇE TAKTILAR

Gelin ve damadın arkadaşları, çifte güzel bir anı bırakmak adına yanlarındaki kelepçeyi ellerine bağladı. Bu anların görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.