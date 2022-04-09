İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti - Son Dakika
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İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti

09.04.2022 14:42

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, polis olan gelin ve damada meslektaşlarının kelepçe takması düğünde kahkahaların atılmasına neden oldu.

Sosyal medyada gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Polis olarak görev yaparken tanışan çift, evlenme kararı aldı.

ARKADAŞLARI AKIN ETTİ

Çiftin düğününe, akrabalarının yanı sıra meslektaşları ve arkadaşları da akın etti. Oldukça eğlenceli geçen düğünde takılan takı ise sosyal medyanın diline düştü.

KELEPÇE TAKTILAR

Gelin ve damadın arkadaşları, çifte güzel bir anı bırakmak adına yanlarındaki kelepçeyi ellerine bağladı. Bu anların görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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