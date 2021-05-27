İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon - Son Dakika

İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon

27.05.2021 11:14
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon, System.String[]

Elazığ'da kick boks sporuyla uğraşan ve son bir yıldır antrenörsüz kendi imkanlarıyla çalışma yapan ikisi fırıncı, biri de kasaplık yapan üç sporcu, önce imkansızlıkları sonra da rakiplerini tek tek nakavt ederek çok sayıda şampiyonluğu kazanarak hedeflerini yükseltti.

Elazığ'da kick boks sporuyla uğraşan ve son bir yıldır antrenörsüz kendi imkanlarıyla çalışma yapan ikisi fırıncı, biri de kasaplık yapan üç sporcu, önce imkansızlıkları sonra da rakiplerini tek tek nakavt ederek çok sayıda şampiyonluğu kazanarak hedeflerini yükseltti.

Mahmut Güneş (21), Eyüphan Yıldırım (20) ve Emre Alçiçek (17) kick boks sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Her biri kendi kategorisinde Elazığ'a ve Türkiye'ye şimdiye kadar çok sayıda madalya, kupa ve kemer kazandırdı. İmkansızlıklar içinde kendi imkanlarını oluşturan ve sabahın erken saatlerinde güne başlayan üç arkadaştan Yıldırım ve Alçiçek fırında, Güneş ise kasapta çalışıp aile ekonomisine katkı sağlarken, aynı zamanda korona virüs pandemisi sonrası spor salonlarının kapanmasıyla mesaiden arta kalan zamanlarında tarihi Harput mahallesinde antrenman yapıyor. Özellikle son bir yıldır antrenörsüz bir şekilde açık havada maçlara beraber hazırlanan sporcular, son olarak Antalya'da düzenlenen ve 30 ülkeden bini aşkın sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda (Turkish Open) iki birincilik bir de ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Hedeflerinin önümüzdeki aylarda İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade eden sporcular, destek istedi.

Güneş: "Altın kemeri Elazığ'ımıza kazandırdık"

Light contact kategorisinde maçlara çıkan ve çeşitli başarılar elde eden sporculardan Mahmut Güneş, "2016 yılından beri Kick Boks sporuyla uğraşıyorum. 2018 yılında se İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'na katıldım. Daha sonrasında ise birçok başarı elde ettik. Giresun'da Altın Kemer müsabakasında 'altın kemeri' Elazığ'ımıza kazandırdık. Geçtiğimiz günlerde ise Antalya'da düzenlenen ve 13 ülkeden bin 800 sporcunun katılımıyla Avrupa kupasında ikincilik elde ettim. İmkansızlıklar içerisinde antrenmanlar yapıyoruz, kasapta çalışıp aile geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Allah nasip ederse Elazığ'ımıza ve ülkemize dünya şampiyonluğu getirmek istiyorum. Hedeflerim büyük, bu branşımda profesyonel manada bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Yıldırım: "Her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz"

5 yıldır Kick Boks sporu ile uğraştığını belirten Eyüphan Yıldırım ise, "Profesyonel anlamda ise iki yıldır bu sporda müsabakalara katılıyorum. Gündüz fırında çalışıyorum, şu an spor salonları kapalı olduğu için akşamları da Harput'a antrenman yapmaya geliyoruz. Koşarak çıktığımız Harput'ta daha sonra teknik ve taktik antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ben, Mahmut ve Emre arkadaşım takım olarak güzel başarılar elde ettik. Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ben, Mahmut ve Emre 3'te 3 yaparak güzel galibiyetler aldık. Hiçbir kulübe bağlı değiliz. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Maçlara ve turnuvalara kendi imkanlarımızla katılıyoruz. Hedefim sene sonu yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıp orada ülkemi en güzel şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

Alçiçek: "Boş bulduğumuz her yerde antrenman yapıyoruz"

Genç sporculardan Emre Alçiçek de, "Pandemiden dolayı salonlar kapalı olduğu için tarihi Harput Mahallesi'nde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Açıkçası boş bulduğumuz her yerde antrenman yapıyoruz. Eyüp ve Mahmut ağabeylerimle çalışıyoruz. Gerek iş yerinde gerekse antrenmanlarda elimden tutup beni bugünlere kadar getiren onlardır. Sabahları iş yerinde beraber çalışıyoruz, akşamları ise yorgun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Bugüne kadar beni çalıştıran onlar oldu. İş yerinde çalışarak kendi maddi desteğimizi karşılıyoruz. Hiçbir yerden herhangi bir ödenek gelmiyor. Getirdiğimiz başarılarla Elazığ ev ülkemizi temsil ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. İlgililerden ise destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon
İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon

Mahmut Güneş, Kick Boks, Antalya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İkisi fırıncı, biri kasap, ama üçü de şampiyon - Son Dakika Spor


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