İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı (5) - Son Dakika

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesinde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek başka bir bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.