Son Dakika Haberleri: İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1)
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İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1)

58 dakika önce

Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı.

İkitelli'de bir kozmetik firmasına ait depoda yangın (1), System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - Küçükçekmece İlçesi İkitelli semtinde bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, itfaiyenin çalışmaları sürüyor.


Küçükçekmece, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:31 Kaynak: DHA
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